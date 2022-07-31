Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Midtsjö için görüşmelere başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri Süper Lig
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