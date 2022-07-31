Milliler, ilk kez bir dünya şampiyonasında katıldığı tüm kategorilerde A finalde yarıştı.

Organizasyona 6 ekiple katılan Kürek Milli Takımı'nda Elis Özbay, 23 yaş altı kadınlar hafif kilo tek çifte kategorisinde gümüş madalya kazandı.

19 yaş altı erkekler iki çifte kategorisinde yarışan Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu da dünya ikincisi oldu.

19 yaş altı erkekler dört tek dümencili kategorisinde mücadele eden Alper Şevket Eren, Yasin Şen, Cevdet Ege Mutlu, Eren Akbaş ve Ege Büyükçetin ise bronz madalya aldı.

A finale kalan diğer ekiplerden 23 yaş altı kadınlar hafif kilo iki tek kategorisinde Eda Erkan ve Ebru Akınal, 23 yaş altı erkekler hafif kilo iki çifte kategorisinde Enes Gök ve Şefik Çakmak, 19 yaş altı erkekler iki tek kategorisinde de Aytimur Selçuk ve Enes Biber, dünya dördüncülüğü elde etti.