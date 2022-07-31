Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan "ek kombine" satışı kararı
[Fotograf: AA]
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi planlanan kombine satışına ulaşılmasına rağmen gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışına karar verildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, 13 Temmuz tarihinde satışa sunulan Vodafone Park 2022-2023 sezonu kombinelerine yoğun ilgi gösteren Beşiktaş taraftarına teşekkür etti.
Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, planlanan kombine satışına ulaşılmış olmasına rağmen taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine ek kombine satışı yapılmasına karar verildiği aktarıldı.
Ek kombine satışı yarın saat 10.00’da başlayacak ve 3 Ağustos Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.
Etiketler: Beşiktaş
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