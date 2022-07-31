Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer aldı.

Şampiyonada milli takım başantrenörü Erol Şimşek ve milli takım başantrenör yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, erkek milli golf takımı sporcularından; Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, kadın milli golf takımı sporcularından; Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya ülkemizi temsil etti.

Kadın milliler şampiyon oldu

Dört gün süren şampiyonanın ilk gününde liderliğe yükselen, sonraki günlerde oynadıkları bütün maçları kazanan kadın milli golf takımı, finalde oynanılan match play müsabakasında karşılaştığı rakibi Ukrayna'yı da 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekibi bu galibiyetin ardından 2022 European Ladies Team Shield Championship'te namağlup 2022 Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu oldu.

Erkek golf milli takımı ise final gününde 3'üncülük 4'üncülük maçı için Sırbistan'la karşılaştı. Yapılan Match Play müsabakalarının sonunda milliler, Sırbistan karşısında 2-1 galip geldi ve 2022 European Men's Team Shield Championship'i üçüncü sırada tamamladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımı ile bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Golf Takımımızı kutluyorum. Kadın Milli Golf Takımımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğiniz, İstiklal Marşı'mızı dinlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya elde eden Erkek Milli Golf Takımımızı da tebrik ediyorum."