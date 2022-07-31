Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu anlaşmanın kulübümüze ve Carsen Edwards'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."