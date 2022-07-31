Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer etti
[Fotograf: TRT SPOR]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Carsen Edwards'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu anlaşmanın kulübümüze ve Carsen Edwards'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."
Etiketler: Fenerbahçe
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