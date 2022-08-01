Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cem Bölükbaşı F2 yarışında 13'üncü oldu
[Fotograf: AA]
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 10'uncu ayağında 13'üncü oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışta Cem Bölükbaşı, 59:42.417'lik derecesiyle damalı bayrağı 13'üncü sırada geçti.
Yarışta, ART Grand Prix takımından Fransız Theo Pourchaire 1'inci, Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Brezilyalı Enzo Fittipaldi 2'nci, DAMS ekibinden Japon Ayumu Iwasa 3'üncü sırayı aldı.
Sezonun 11'inci yarışı Belçika Grand Prix'si, 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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