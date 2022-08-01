Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada genç sporcuların aldığı başarıdan dolayı mutlu oldukları ifade edildi.

Açıklamada, "İlk kez bir dünya şampiyonasında katıldığı tüm kategorilerde finale kalarak bir ilke imza atan ve şampiyonadan 2 gümüş ve 1 bronz ile dönen sporcularımızın başarısı bizleri çok mutlu etti. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri kullanıldı.