Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ömer Faruk Beyaz Stuttgart ile anlaştı
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın Stuttgart takımıyla anlaştı.
Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı.
"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe ile 2018'de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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