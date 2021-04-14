Fenerbahçe'de tedavisi sona eren Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönmeyi hedefliyor.

4 Mart Perşembe günü oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncu, yaklaşık bir buçuk aydır formasından uzak kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, hafta başında takımla birlikte antrenmanların ilk bölümünde yer aldı. Mesut Özil daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Deneyimli oyuncunun durumu da teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Mesut Özil'in, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almayı istediği öğrenildi. Yıldız 10 numara hakkındaki son kararı, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu verecek.

Orta alanda geniş bir rotasyona sahip olan genç çalıştırıcı, Mesut'u riske etmeyecek.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçından sonraki haftayı bay geçecek. Mesut Özil'in, 37. haftada 25 Nisan Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına saklanabileceği gelen haberler arasında.