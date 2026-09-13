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Dünya
AA 13.09.2026 18:54

Trump: İran ile savaş ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitecek

ABD Başkanı Trump, İran ile savaşın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacağı açıklamasını yineledi.

Trump: İran ile savaş ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran tarafının "anlaşma yapmayı çok istediğini" ve "sürekli aradıklarını" öne süren Trump, "Bakın, (kasımdaki) ara seçimlerden önce de bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitmiş olacak." dedi.

Trump, bununla birlikte yakıt fiyatlarının da çok hızlı düşeceğini ancak "iyi olmayan hiçbir anlaşma yapmayacağını" belirtti.

Körfez ülkelerinin 14 Eylül'de İran ile bölgesel toplantı düzenleme planını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, "Umurumda değil, onlara kalmış." yanıtını verdi.

Zelenskiy'ye "Rusya'daki dizel yakıtı vurmayı bırakması" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye çağrıda bulunan Trump, "Bay Zelenskiy'nin yapması gereken tek bir şey var. Rusya'daki dizel yakıtı vurmayı bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, "Hedeflere saldırsın ama dizele değil çünkü dizel kıtlığına neden oluyor." dedi.

Bu konuda Zelenskiy ile görüştüklerini belirten Trump, "Dizel yakıtı vurmasını istemiyoruz. Dizel rafinerilerini vuruyor." şeklinde konuştu.

Trump, Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti'nin birleşmesine ilişkin dünkü sözleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Kuzey İrlanda ve İrlanda var, bana kalırsa onları bir araya getirmek en doğal şeylerden biri. Bu sadece bir görüş. Bu arada birçok insan aynı fikirde. Oldukça rutin olduğunu düşündüğüm bir yorum yaptım sadece ve çok destek aldım."

"Yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur"

Yapay zeka sektöründeki ilerlemenin yavaşlatılması veya regüle edilip edilmemesi gerektiğine ilişkin görüşleri sorulan Trump, bu teknolojide Çin'in önünde olduklarını savundu.

Sektöre "kısıtlamalar getirebileceğini" dile getiren Trump, öte yandan, yapay zeka tartışmalarında "asla gerçekleşmeyecek şeylerin ortaya atıldığını" söyledi.

Trump, "Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur." dedi.

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ay kendisiyle gerçekleştirmesi beklenen zirveyi iptal etme ihtimalinden endişe duymadığını ifade eden Trump, ilişkilerinin de "çok iyi olduğunu" belirtti.

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