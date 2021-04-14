Paris Saint Germain forması giyen Neymar'ın kulüpteki geleceği netleşiyor. Fransız kulübünü hem Şampiyonlar Ligi hem de Fransa Liginde sırtlayan Brezilyalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Sık sık gündeme gelen transfer dedikodusuna son noktayı Paris Saint Germain Kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi koydu. Nasser Al-Khelaifi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği Bayern Münih maçının ardından konuştu.

Brezilyalı yıldızın sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Katarlı başkan, ''Neymar uzun yıllar Paris Saint-Germain'de kalacak'' dedi.

222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar'ın kulüpteki sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.