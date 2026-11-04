BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumları savunmalıyız

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Roma Statüsü'ne Taraf Devletler Meclisi tarafından Lahey'deki UCM'de "Uluslararası Ceza Adaleti: Gelecek Nesiller İçin" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Mahkeme, taraf devletler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte hesap sorulabilirlik, tazminat, hafızanın korunması ve gelecekteki vahşetlerin önlenmesinin önemi ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk, suçların kalıcı zararlarına, nesiller arası adaletin önemine ve geleceğin insan haklarını güvence altına almanın bir aracı olarak hesap sorulabilirliğe dikkati çekti.

Türk, "Hesap sorulabilirlik bugünün ve geleceğin nesillerini koruyacaksa, hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumları savunmalıyız." dedi.

Volker Türk, UCM'nin BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun desteklediği, uluslararası insan hakları ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da ifade etti.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanı Büyükelçi Paivi Kaukoranta, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Uluslararası ceza adaleti yalnızca geçmişte işlenen en ağır suçlarla ilgilenmekten ibaret değildir. Aynı zamanda gelecek nesillere bırakmak istediğimiz geleceği şekillendirmekle de ilgilidir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 9 Ekim'de UCM'yi kurum olarak yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Yürürlüğe girmesi için 6 aylık süre tanınan yaptırımlar, mahkemeyle yapılan işlemlerin yasaklanmasını öngörüyor.