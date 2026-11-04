Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2026 20:29

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumları savunmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) uluslararası insan hakları ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumların savunulması gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: Hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumları savunmalıyız

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Roma Statüsü'ne Taraf Devletler Meclisi tarafından Lahey'deki UCM'de "Uluslararası Ceza Adaleti: Gelecek Nesiller İçin" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Mahkeme, taraf devletler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte hesap sorulabilirlik, tazminat, hafızanın korunması ve gelecekteki vahşetlerin önlenmesinin önemi ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk, suçların kalıcı zararlarına, nesiller arası adaletin önemine ve geleceğin insan haklarını güvence altına almanın bir aracı olarak hesap sorulabilirliğe dikkati çekti.

Türk, "Hesap sorulabilirlik bugünün ve geleceğin nesillerini koruyacaksa, hesap sorulabilirliği mümkün kılan kurumları savunmalıyız." dedi.

Volker Türk, UCM'nin BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun desteklediği, uluslararası insan hakları ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu da ifade etti.

UCM Taraf Devletler Meclisi Başkanı Büyükelçi Paivi Kaukoranta, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, "Uluslararası ceza adaleti yalnızca geçmişte işlenen en ağır suçlarla ilgilenmekten ibaret değildir. Aynı zamanda gelecek nesillere bırakmak istediğimiz geleceği şekillendirmekle de ilgilidir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, 9 Ekim'de UCM'yi kurum olarak yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Yürürlüğe girmesi için 6 aylık süre tanınan yaptırımlar, mahkemeyle yapılan işlemlerin yasaklanmasını öngörüyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
AB Komisyonu üyesi Kos, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna için üyelik yol haritalarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
21:50
Trump: Kaybetmemizin sebebi İran savaşı
20:41
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer: "İran'la savaşı sona erdireceğiz"
20:41
Brent petrolün varil fiyatı, ABD ara seçimlerinin etkisiyle 94 dolar seviyesine geriledi
20:39
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetme nedeni İran savaşı
21:12
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ