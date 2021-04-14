Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilk 11 arayışları sürüyor. Sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması, Göztepe deplasmanı öncesinde Terim’in kadro derinliğini zorluyor.

Donk ve Babel kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Sakatlıkları bulunan Yedlin ve Onyekuru’nun yanı sıra yüzünden operasyon geçiren Falcao da takımdaki yerini alamayacak.

Sarı kırmızılıların kalesinde Muslera olacak. Sakatlıktan çıkan Linnes’in sağ bekte Şener’in yerine 11’de şans bulması bekleniyor.

Sol bekte ise Emre Taşdemir’in Saracchi’ye oranla bir adım önde yer alıyor. Stoper ikilisinde Luyindama ve Marcao görev yapacak.

Koronavirüs sürecini atlatan Taylan Antalyalı’nın savunmanın önünde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’ın orta saha kurgusunda da farklılıklar olacak.

Sağ kanatta Feghouli, sol kanatta ise Arda Turan’ın forma giyebilecek.

Terim, orta sahanın merkezinde Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'e görev verecek. Galatasaray’ın Göztepe maçındaki en büyük gol umudu ise Mustafa Muhammed olacak.

İlk 5 lig maçında 5 kez fileleri sarsan Mısırlı oyuncu, son 5 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.