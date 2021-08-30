Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında iki milli sporcu yarı finalde birbirinin rakibi oldu.

Nihat, rakibi Bahattin'i 139-132 yenerek adını finale yazdırdı. Bahattin ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.

Nihat Türkmenoğlu'nun final müsabakası TSİ 14.52'de, Bahattin Hekimoğlu'nun bronz madalya maçı ise TSİ 14.35'te yapılacak.