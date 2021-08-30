Finali yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya töreninden sonra sporcularla bir araya geldi.

Sevilay Öztürk'ü Türkiye'ye yüzmede getirdiği ilk paralimpik madalyası için tebrik eden Kasapoğlu, madalyayı az farkla kaçıran Sümeyye'yi de mücadelesinden dolayı kutladı.