Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile yüzme kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde ülkemize bu branştaki ilk bronz madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ü canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde ülkemize bu branştaki ilk madalyasını kazandıran Sevilay Öztürk'ü can-ı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/HsWyJThqHy — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 30, 2021