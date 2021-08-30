Şampiyon kadrosunu koruyan Beşiktaş, yaptığı transferle de dikkat çekti. Siyah beyazlılar, stoper bölgesine takviye yaptıktan sonra orta saha için beklemeye geçecek.

Stoper listesinin ilk sırasında, geçen sezon da kiralanan Francisco Montero bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, gelişme kaydeden İspanyol stoperin takıma faydalı olacağını yönetime iletti.

İspanyol oyuncuyla temasa geçen ve olumlu dönüş alan yönetim, Atletico Madrid kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip, 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

Orta saha için ise henüz kesinleşen bir isim yok. Beşiktaş için Gedson Fernandes konusu kapanmadı.

Benfica, Portekizli oyuncuyu yüksek bir bonservis ücretiyle satmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, Benfica'nın bu hedefi gerçekleşmezse Gedson'u kiralamayı planlıyor.

Beşiktaş yönetimi, şampiyonlar ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmek zorunda olduğu 2 Eylül'e kadar Portekiz’den haber bekleyecek.