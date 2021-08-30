Alpaslan Öztürk A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi
Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.
"Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi"
Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. #BizimÇocuklar @Ozturk5Alpaslan pic.twitter.com/5VT20QO4xv— Türkiye #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) August 30, 2021
Ayrıca TFF'nin açıklamasında; İngiltere’nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.
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