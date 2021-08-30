Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı.

17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına rağmen finali 43.94'lük zamanıyla 4. sırada tamamladı.

BİR MADALYA DAHA GELİYOR!



17 yaşındaki yüzücümüz Sevilay Öztürk, paralimpik tarihimizin yüzmedeki ilk madalyasını alıyor!



Sümeyye Boyacı ise çok az bir farkla paralimpik dördüncüsü oluyor!



Tebrikler ve teşekkürler! pic.twitter.com/6Bk6ePpsg6 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

Altın madalyayı dünya ve paralimpik rekoru kıran Çinli sporcu Dong Lu 37.18'lik derecesiyle, gümüş madalyayı ise İspanyol Terasa Perales 43.02'lik derecesiyle elde etti. Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Sevilay Öztürk: Bu madalyayla çift bayram yapacağız

Aldıkları derecelerle tarihe geçen milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Aldığı madalya nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatan Sevilay Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na da dikkat çekti.

"Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Çok zordu ama çalışarak bunu başardım. Bundan sonra hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu madalyayla çifte bayram yapacağız."

Sevilay Öztürk yarışın ardından çok mutlu!



"Çok mutluyum. Arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Anlatamam bu mutluluğu." pic.twitter.com/lydtpAca8C — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

Sümeyye Boyacı ise Sevilay'ı tebrik eti.

"Madalyaların arkasında büyük fedakarlıklar var. Yaptığımız tüm çalışmaların verdiği bir yorgunluk var. O gün senin gününse kazanıyorsun ama kazanmak sadece madalyayla ölçülemez. Elimden gelen her şeyi yaptım. 2024 Paris'te de her şeyi yapmaya hazırım."