Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Karadağ maçına Fransız hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jeremie Pignard yapacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot, Video Yardımcı Hakem (VAR), Willy Delajod da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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