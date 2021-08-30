2016 Rio'dan sonra 2020 Tokyo'da da tek erkekler Sınıf 4'te altın madalya kazanan Abdullah, Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Kürsüye Abdullah'ın yanı sıra aynı kategoride bronz madalya elde eden Nesim Turan da çıktı.

İki sporcu da İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek büyük bir coşkuyla okudu.

VE İSTİKLAL MARŞIMIZ TOKYO'DA

#30AğustosZaferBayramı'nda bu gururu yaşattığın için teşekkürler Abdullah Öztürk! pic.twitter.com/UiXqLazubM