Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar Golbol Milli Takımı'nın rakibi Avustralya oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde kadınlar golbol D Grubu son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenildi.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.
İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
LİDER!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021
Kadın Goallball takımımız, gruptaki son maçında ABD'ye 4-3 mağlup olarak, grubunu 3 galibiyet 1 mağlubiyetle lider tamamlıyor!
Tebrikler kızlar! pic.twitter.com/9WYfmxmpv2
Milli takım bu mağlubiyete rağmen 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye çeyrek finalde C Grubu'nun dördüncüsü Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı yarın TSİ 11.45'te oynanacak.
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