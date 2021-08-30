Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

LİDER!



Kadın Goallball takımımız, gruptaki son maçında ABD'ye 4-3 mağlup olarak, grubunu 3 galibiyet 1 mağlubiyetle lider tamamlıyor!



Tebrikler kızlar! pic.twitter.com/9WYfmxmpv2 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2021

Milli takım bu mağlubiyete rağmen 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde C Grubu'nun dördüncüsü Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı yarın TSİ 11.45'te oynanacak.