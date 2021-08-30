Milli paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün Tokyo 2020'de Güney Koreli Young-Kun Kim ile oynadığı final maçını, annesi İlkbal Öztürk, babası Mehmet Ali Öztürk, kardeşleri Alper Öztürk, Yunus Öztürk, Ela Nur Öztürk ve paralimpik masa tenisinden takım arkadaşı Süleyman Vural, Haydar Çataloğlu ile beraber çalıştırdıkları paralimpik masa tenisi öğrencileri hep birlikte izledi.

Maçın ardından altın madalyayı Abdullah Öztürk'ün kazanmasıyla salonda coşku yaşandı. Milli sporcunun anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.

[Fotoğraf: AA]

Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo'da finalin oynandığı salonda Abdullah Öztürk'ü tebrik ettikten hemen sonra milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk'ü telefonla aradı.

"Allah sizden razı olsun sizi tebrik ediyorum, bizi gururlandırdınız, hepimiz tebrik ediyoruz, selam ediyoruz. Tüm gençlere selam olsun, yeni şampiyonlar da oradan yetişiyor, Allah onların da yolunu açık etsin."

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Ali Öztürk de telefonda Kasapoğlu'na "Asıl biz sizleri tebrik ediyoruz sayın bakanım sizin emeğinizle olan işlerdir bu altın madalya bakanım, sizlerin sayesinde olan madalyalardır. Bizlerde buradan bütün öğrencilerle selam ediyoruz, sizlere yuvanızdan, evinizden, spor salonunuzdan selam olsun." dedi.

Paralimpik masa tenisi öğrencileri konuşmaları alkışlarken, duygusal anlar da yaşandı.

[Fotoğraf: AA]