Okan Buruk'tan tek değişiklik

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.
Taraftardan yoğun ilgi
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.