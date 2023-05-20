Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.05.2023 19:48

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Okan Buruk'tan tek değişiklik
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Lider Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor
Lider Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nicolo Zaniolo ile Yunus Akgün, Mathias Ross, Emin Bayram ve Emre Taşdemir, kadroda yer almadı.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.

Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

ETİKETLER
Galatasaray Sivasspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Milli para okçular Çekya'da zirvede yer aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kazandığımız yerde herkes kazanır, kimse kaybetmez
19:15
'Yarısı Bizden' kampanyasına 175 bin başvuru
19:10
Göç İdaresi: 2023'te 93 bin 148 düzensiz göçmenin girişi engellenmiştir
19:03
Macron ve Zelenskiy, Hiroşima'da görüştü
18:56
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer silahsız bir dünya mümkün
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ