Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 64. dakikada Mariem Houij'in golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, 1-0 mağlup olmasına rağmen Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazandığı için finale yükselen takım oldu.

Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor'u eleyerek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı ilk maçta 2-0 mağlup ettikten sonra rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükselmişti.