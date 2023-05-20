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Spor
AA 20.05.2023 19:43

Milli para okçular Çekya'da zirvede yer aldı

Çekya'da düzenlenen 2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın 1. ayağında Türkiye, 6'sı altın olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Milli para okçular Çekya'da zirvede yer aldı

Organizasyonda milli sporcular 6 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye organizasyonda en fazla madalya alan ülke olarak sıralamada birinci oldu.

Turnuvanın son gününde milli para okçular bireyselde 3 madalya kazandı. W1 kategorisinde kadınlarda Nil Mısır altın, erkeklerde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandı. Kadınlar klasik yay kategorisinde ise Merve Nur Eroğlu altın madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporcular dün yapılan çiftler müsabakalarında da 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya almıştı.

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