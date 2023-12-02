Okan Buruk'tan 5 değişiklik

Pendik Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla 3-3 berabere kaldıkları kadrodan 5 oyuncu değiştirdi.

Buruk, Manchester United karşısında ilk 11'de oynattığı Angelino, Ndombele ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha ile Abdülkerim Bardakcı'yı ise kadroya almadı.

İki futbolcunun da Manchester United müsabakası öncesi ağrıları olduğu için iğneyle mücadele ettiği bildirildi. Okan Buruk'un riske etmemek için Zaha ve Abdülkerim'i dinlendirdiği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11'de

Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.

Nelsson ve Tete'nin ilk 11 hasreti sona erdi

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.

Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı.

Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.

Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi. Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.

Çocukların ilgi odağı Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.

Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.

Balkonlar tribüne döndü

Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.

Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.