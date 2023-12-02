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Spor
TRT HABER / AA 02.12.2023 20:50

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakipleri belli oldu. Ay yıldızlılar F grubunda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

EURO 2024'ün kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'ndan yapıldı. Futbol dünyasının önde gelen isimleri tarihi gecede bir araya geldi.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yer aldı.

Kura çekimine 2. torbadan giren Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti.

Bu büyük heyecan TRT ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu
Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu

İşte EURO 2024 grupları...

A Grubu: Almanya (ev sahibi), İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa.

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda).

F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya.

EURO 2024 para ödülleri onaylandı
EURO 2024 para ödülleri onaylandı

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katıldı. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

Grupta birinci ve ikinciler doğrudan son 16 turunda

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Torbalar

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

Son üç takım 26 Mart'ta belli olacak

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek.

Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

Şampiyona 14 Haziran'da başlayacak

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024, Almanya'daki 10 şehirde gerçekleştirilecek. EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

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