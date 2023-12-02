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Spor
AA 02.12.2023 17:52

EURO 2024 para ödülleri onaylandı

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı.

EURO 2024 para ödülleri onaylandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülünü duyurdu.

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon euro olarak onaylandı.

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde oldu:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

İkinci olana 5 milyon euro tutarında ek ödeme verilecek.

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon euro olacak.

Öte yandan, Türkiye'nin de B Ligi'nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 8 Şubat 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle yapılacak.

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