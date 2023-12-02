Rizespor 90+2'de kazandı

Rizespor ile Başakşehir, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Mert Güzenge yönetti.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 12. ve 90+2. dakikalarda Olawoyin ile 17. dakikada Varesanovic filelerle buluşturdu.
RAMS Başakşehir'in gollerini ise 6. dakikada Piatek ve 45+2. dakikada Opoku attı.
Süper Lig'de altıncı galibiyetini alan Çaykur Rizespor 21 puana yükseldi. Ligde sekizinci yenilgisini alan RAMS Başakşehir ise 12 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Zeqiri'nin ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, son anda ayak koyan Duarte'ye çarpan top kornere çıktı.
GOL - 6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu. 0-1.
GOL - 12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1.
GOL - 17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi. 2-1.
45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içerisine ara pasında iyi hareketlenen Hojer'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
GOL - 45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti. 2-2.
Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada topla ilerleyen Altin Zeqiri’nin ceza sahası dışından sert vuruşu sonrası Başakşehirli oyuncuya çarparak kornere çıktı.
63. dakikada ceza sahası içine kadar sokulan Dal Varesanovic’in pasını voleyle karşılayan Martin Minchev’in vuruşu ile top Başakşehirli defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.
GOL - 90+2. dakikada Jonjo Shelvey’in korner vuruşunu kullanmasıyla Başakşehir defansından seken topu ceza sahası dışından İbrahim Olawoyin’in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
Mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mocsi, Hojer (Dk. 89 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev (Dk. 89 Pinchi).
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid (Dk. 88 Karzev), Emirhan İlkhan (Dk. 58 Onur Ergün), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 72 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 88 Keny), Piatek.
Goller: Dk. 12 ve 90+2 Olawoyin, Dk. 17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 6 Piatek, Dk. 45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 82 Abeid, Dk. 90+5 Dubois, Piatek (maç sonu) (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Mocsi, Dk. 90+7 Olawoyin (Çaykur Rizespor)