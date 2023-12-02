Alanya'daki dört golü maçta kazanan yok

Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Dört golün olduğu mücadele 2-2'lil beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti.

Alanyaspor'un gollerini 29. dakikada Cordova ve 39. dakikada Novais kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise 32. dakikada Cicaldau ile 52. dakikada Muric attı.

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybeden 10 puandaki Alanyaspor, evinde bir puana razı oldu ve puanını 11'e çıkardı. TÜMOSAN Konyaspor puanını 14 yaptı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

GOL - 28. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Lima'nın kafayla indirdiği topu Cordova, filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - 32. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme'in ortasında kaleci Yusuf Karagöz'ün sektirdiği topu önünde bulan Cicaldau meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bernardoni güçlükle kornere çeldi.

GOL - 39. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içerisinde Cordova'nın Oğulcan Ülgün tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Novais gole çevirdi. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-1 önde bitirdi.

İKİNİCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin çektiği şutta savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muriç, topu filelerle buluşturdu. 2-2

62. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sisto'nun şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.

79. dakikada Konyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta N'Zonzi'nin ceza sahası yayından vurduğu şutu, kaleci Yusuf Özdemir güçlükle kontrol etti.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Sisto, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N'Zonzi), Muriç (Dk. 65 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muriç (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+2 Novais, Dk. 66 Richard (Corendon Alanyaspor)

Fatih Tekke: Belki 2 puan kayıp ama ileriki haftalarda kazanacağımız çok şeyler olacaktır

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor dönemindeki duygusu en yüksek maça çıktıklarını söyledi.

Tekke, karşılaşmada sadece sonucun kendisini üzdüğünü anlattı.

"İlk yarıdaki ön alan baskıları 10-15 dakika istediğimiz gibi olmadı ama onun dışında rakibin kalemize gönderdiği top sayısı çok azdı, bizim çok denemelerimiz oldu."

Tekke, 3. bölge problemlerinin devam ettiğini dile getirdi.

"Fiziksel ve duygusal anlamda bu maç, kazanma duygusunu göstermek adına önemliydi. Belki 2 puan kayıp ama ileriki haftalarda kazanacağımız çok şeyler olacaktır. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum, taraflardan da özür dilerim. Çünkü 2 puan kaybettik ama maçın hakkı 3 puan olarak bizim olması gerekiyordu. Ancak futbolda da bunlar var."

"İstifa edeceğim' demedim. 'Düşüneceğim', dedim"

Tekke, bir önceki maçta istifa edeceğine yönelik bir soruya yanıt verdi.

"İstifa edeceğim' demedim. 'Düşüneceğim', dedim. Düşündüm ve bugün de oyuncularım hemen hemen her şeyi yaptılar. Duygusu üst düzey bir maç oynadılar."

Hakan Keleş: Galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, düzenlen basın toplantısında, Alanyaspor karşısına moralli geldiklerini belirtti.

Keleş, geçen hafta olduğu gibi bugün de burada kazanmak istediklerini anlattı.

"Ama oyunun geneline baktığımızda hem kaybedebileceğimiz hem de kazanabileceğimiz bir maçtı. Biraz dengeli bir maç oldu. Bizim için deplasmanda alınan bir puan iyi fakat galip gelseydik çıkışımızı devam ettirecektik."

Keleş, Fatih Tekke'nin takımına iyi futbol oynattığını dile getirdi.

"Alanyaspor kazanabilirlerdi ama birer puan paylaştık. Bizim için bir puan iyi oldu. İki kere geriye düştük ama oyuncularımın verdiği tepkiyle skoru eşitledik. Şimdi önümüze bakacağız. Çünkü 20 günde yoğun bir programımız var. Bu yoğunluğun sıkıntılarını yaşayabiliriz. Çünkü sakat ve problemli oyuncularımız var ama ilk hedefimiz kupa ve buna hazırlanacağız."

Keleş, bir gazetecinin penaltı konusundaki düşüncesini sorması üzerine ise "Penaltı konusunda herkesin şaşırdığı bir şey oldu. Çok net izlemedim ama bakacağım." cevabını verdi.