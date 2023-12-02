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Spor
AA 02.12.2023 16:00

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşularının ardından pas idmanı yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Kamp kadrosu

Sakatlıkları bulunan futbolcular Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, başkente götürülmedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy.


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