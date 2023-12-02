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Spor
AA 02.12.2023 21:15

Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) grup maçlarının fikstürü belirlendi.

Türkiye'nin EURO 2024 fikstürü belli oldu

Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

18 Haziran 2024: Türkiye-C yolu play-off galibi

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024: Türkiye-Portekiz

C yolu play-off galibi-Çekya

26 Haziran 2024: Çekya-Türkiye

C yolu play-off galibi-Portekiz

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A Milli Futbol Takımı Almanya EURO 2024
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