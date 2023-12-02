Galatasaray ikinci yarıda açıldı

Pendikspor ile Galatasaray, Pendik Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Bakambu'nun 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 82. dakikada son maçların formdaki ismi Ziyech ile bir gol daha bulan sarı-kırmızlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, puanını 37'ye yükseltti. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Maçta elektrikler gitti

Müsabaka devam ederken, 37. dakikada stadyumda elektrikler gitti. 15 saniye sonra elektriklerin gelmesiyle karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Aynı durum maç öncesinde futbolcular ısınmadayken de yaşanmıştı.

Pendiksporlu futbolcular hayatını kaybeden Filistin çocuklara dikkat çekti

Pendiksporlu futbolcular, Galatasaray ile oynadıkları müsabakada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.

Filistin'e saldıran İsrail'e tepki göstermek amacıyla kırmızı-beyazlı futbolcular yüzlerini boyadı. Müsabakaya yüzlerine kırmızı boya sürerek çıkan futbolcular hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada maçtaki ilk etkili atak, Galatasaray kalesinde yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Welinton'da kaldı. Bu futbolcunun pasında sol tarafta topla buluşan Gökcan Kaya, ceza yayı önüne gelip yerden vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

35. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tete, çaprazdan plase bir vuruş yaptı. Kaleci Erdem Canpolat bu pozisyonda topu kornere göndermeyi başardı.

42. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına geçen Romero, arka direğe ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

69. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1.

82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2.

90+3. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Pendik

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 83 Thuram), Romero (Dk. 77 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 77 Endri Çekiçi), Erencan Yardımcı

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan Ayhan (Dk. 78 Kerem Demirbay), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 64 Bakambu), Torreira, Tete (Dk. 46 Mertens), Ziyech (Dk. 83 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 69 Bakambu, Dk. 82 Ziyech (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 24 Torreira, Dk. 45 Oliveira, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray), Dk. 74 Vukovic, Dk. 90+1 Endri Çekiçi (Siltaş Yapı Pendikspor)