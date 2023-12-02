Samsunspor Adana Demirspor'u üç golle geçti

Adana Demirspor ile Samsunspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Ntcham, 45+4 Holse ile 64. dakikada Moundilmadji ağlarla buluşturdu.

Adana Demirspor'un gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Niang ile 70. dakikada Barasi kaydetti.

Bu sonuçla son 5 maçta 3. galibiyetini alan Samsunspor puanını 11 yaptı. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı.

Maçın 37. dakikasında bir grup Adana Demirspor taraftarı, Samsunspor taraftarlarının bulunduğu alana geçerek astıkları pankartı indirdi, iki taraftar grubu arasında arbede yaşandı. Olaylar, polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Ayrıca, 45+3. dakikada stadın ışıklandırılmasında çıkan sorun nedeniyle ilk yarı bu şekilde tamamlandı. maçın ilk yarısında yaşanan ışıklandırma arızası, ikinci devre başlamadan giderildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında kaleci Okan Kocuk, Belhanda ve Niang ile yaşanan karambol sonrası topa hakim oldu.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ntcham ile karşı karşıya kaldığı kaleci Magomedaliyev arasındaki mücadelede Magomedaliyev, iki hamlede topu kontrol etti.

GOL - 24. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Abdurrahim Dursun'un sol taraftan vuruşunda top, Satka'dan döndü. İlk anda pozisyonu devam ettiren hakem Sarper Barış Saka, VAR'ın uyarısı üzerine yaptığı incelemede Satka'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 27'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Niang'ın penaltısında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 33. dakikada Satka, ceza sahası içinde Emre Akbaba ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 35'inci dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu. 1-1.

GOL - 45+4. dakikada Samsunspor öne geçti. Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, yerden de seken topu kaleci Okan Kocuk uzanarak direğin dibinden çeldi.

GOL - 64. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç'ın yerden ortasında kaleci Magomedaliyev'i geçen topa Moundilmadji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3.

GOL - 70. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf Barasi, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı soluna çekerek vuruşunu yaptı. Top, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden filelere gitti. 2-3.

90+3. dakikadaki kontratakta Nanu, taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Son anda kademeye giren Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Yılport Samsunspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

​​​​​​​Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 52 Yusuf Barasi), Ndiaye (Dk. 78 Zeneli), Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk. 90+5 Schindler), Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 86 Bola), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 59 Nanu), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham (Dk. 86 Ercan Kara), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 90+5 Soner Aydoğdu)

Goller: Dk. 27 Niang (Penaltıdan), Dk. 70 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 35 Ntcham (Penaltıdan), Dk. 45+4 Holse, Dk. 64 Moundilmadji (Yılport Samsunspor) ​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Sarı, Dk. 34 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+9 Holse, Dk. 90+10 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor)