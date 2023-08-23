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Spor
AA 23.08.2023 22:56

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yaptıkları müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek play-off turuna geldi.

Bu turun ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11'inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Molde Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray 90+3'te avantaj sağladı
Galatasaray 90+3'te avantaj sağladı

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu bekledi.

Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan Lucas Torreira'ya cezası nedeniyle Molde karşısında görev veremedi. Tecrübeli teknik adam, sağ kanatta ise Barış Alper'in yerine Yunus'u oynattı.

Tete ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girdi.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi.

Karşılaşmanın kadrosunda yer alan Tete, mücadeleye yedeklerde başladı.

Türklerden maça yoğun ilgi

Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.

Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi.

Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.

Şehrin yaklaşık 3'te 1'i maça geldi 

Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3'te biri statta maçı izledi.Norveç'in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı.

Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.

Linnes Galatasaray'a karşı oynayamadı

Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.

Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.

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