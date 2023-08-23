Emre Kocadağ: MHK Başkanı hata diyerek geçiştiremez

Emre Kocadağ, Dinamo Kiev'le yarın oynanacak maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Pendikspor maçında yine federasyondan ve MHK'den alışılagelmiş, kimsenin memnun olmadığı, sezonun bütününde konuşmaya devam ettiğimiz konuyla alakalı bizim de serzenişimiz oldu. Maçtan sonra MHK'ye başvurduk. Bugün bize yazılı bir şekilde MHK Başkanı'ndan geri dönüş oldu. Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyon tamamlanmadan önce bayrağı kaldırması yanlış diye söylüyor. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yok. Federasyon her zaman teknolojiyle alakalı şovu çok iyi yapıyor. Dünya standartlarıyla yarıştığımız iddia ediyor ve hakemleri bile yapay zekayla atıyoruz diye hava atıyor. Bu bir rezalettir. Hala ben TFF'nin ya da yayıncı kuruluşun görüntü noktasında VAR'ın cevabını kabul etmiyorum. Taraftarın görüntülerinden topun çizgiyi geçip geçmediğin belirlemeye çalışmamız kadar rezil bir durum açıklanamaz. Bu görüntü olayı başlı başına rezalet."

"MHK Başkanı hata diyerek geçiştiremez"

Siyah-beyazlı yönetici, MHK'nın pozisyonu hata olarak gördüğünü söyledi.

"MHK Başkanı'nın kabul ettiği bir hata var. Yan hakemin erken kaldırdığı bayrak. Bu hata olarak nitelendirilebilir ama benim için hata değil kötü niyettir. Bu yan hakeme bayrağı kaldıran kim? Bu kolu ona kaldırtanlar belli. Kamerayı oraya yerleştirmeyenler de aynı grubun bir parçası. Bugün itibariyle 2 puanımız maalesef hakem hatasından alınmıştır. Bunların sorumlularını bulmak federasyona aittir. Beşiktaş olarak başkaları gibi 'belge var, onu açıklarız' gibi boş atıp dolu tutma maceralarına girmeyiz. Bunun hesabını Beşiktaş camiası sorar. Bunun takipçisi olacağız. MHK Başkanı hata diyerek geçiştiremez. Hatayı yapanın cezasını vermek durumunda. Top çizgiyi geçti geçmedi noktasında görüntü yok bahanesini kabul etmiyoruz."

"Kendimizi başarısız görmüyoruz"

Kocadağ, transferde kendilerini başarısız görmediğini söyledi.

"Devre arasında yaptığımız olumlu transferler var. Weghorst gibi kiralık bir oyuncudan para kazanıp Manchester United'a yollayıp Aboubakar gibi bir oyuncuyu haftasında İstanbul'a getiriyorsunuz. Bunun takdir edildiğini görmedim. Avrupa'da 2 lira alırken burada 8 lira alsın diye transfer yapmadık. Birçok dünya yıldızını getirdik. Bunların çoğu Beşiktaş'a maliyetinin yarısına geldi. Bu noktada kendimizi başarısız görmüyoruz. Sosyal medyadaki durum ve manipülasyonun sirayet ettiği durumlar var. Beşiktaş taraftarını gayet iyi anlıyorum. En büyük amacımız Beşiktaş mutlu olsun, şampiyon olsun. Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon avro vermedi diye eleştiri yapmayı anlamam. Camianın büyüklerini anlamam. Pendik maçında hakem tarafından durdurulmuşuz, burada taraftarın tepki vermesi gereken nokta hakem, federasyon. Hakem hatasından sonra verilecek tepki yönetime mi olmalı hakemi mi olmalı? Taraftarımız önce bunu düşünecek."

"Sosyal medyadan yola çıkıp yolda kalanları Türkiye çok gördü"

Emre Kocadağ, sosyal medyadan manipülasyona uğradıklarını kaydetti.

"Eski yönetimde de vardı, sosyal medyada kendini övdürmek için para harcayan yöneticileri de gördük. O akıma kapılan insanlar var. Kendilerini popüler sanan, Beşiktaş camiasının kendisini istediğini sanan insanlar var. Sosyal medyadan yola çıkıp yolda kalanları Türkiye çok gördü. Mali kongre önümüzdeki aylarda yapılacak. Orada Beşiktaş'ın sorunları nedir onu ortaya koyacaksınız. Son 10 yılda 2 kere icra memurları kapıya dayandı. Çebi önde ben arkasından girdim. O gün Beşiktaş'tan geçmeyenler kimsenin kafasını bulandırmasınlar. Onlardan bir şey olmaz. Camianın çok önemli insanları var. İstişare edilmesi gereken yerler genel kurullardır. Sosyal medya değildir. Taraftarı manipüle edip, sosyal medya aracılığıyla insanları manipülasyona uğratıp bizim konsantrasyonumuzu bozmaya çalışmak yakışık almıyor. Dijital medya sahipleri ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli. Beşiktaşlı kimseyi göremezsiniz. Bunların Beşiktaş'ın iyiliğini istediğini düşünmüyorum. Olağanüstü genel kurul gündemimiz yok. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yeter ki camia destek olsun. Bu desteği göstersin. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Federasyondan da hesap sorarız, Beşiktaş'ın 1 kuruşunu kimseye boşu boşuna vermeyiz."

Talisca ve Ramos transferleri

Kocadağ, kulübün daha önce transfer görüşmelerini sonlandırdığını açıkladığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol stoper Sergio Ramos'la ilgili olarak da konuştu.

"Taraftarın beklentisi başımızın üstüne. Talisca için özlem duyuyorsa bizim bunu görmezden gelme durumu olamaz. Girişimleri yaptık ama kulübü öyle bir şey düşünmüyor. Taraftarın bu kadar teveccühü varken, biz adım atmışken öyle bir durum olmuşken para noktasında tercih yaparak başka camiaya giderse taraftar istemez zaten. Kendisi de dün oynadı, goller de attı. Orada başarılı bir yaşamı var. Oradan dönüş olursa takipteyiz. Ramos'un 15 milyon avro civarı vergi hariç maliyeti var. Geçmiş dönemde buradaki insanları popülist diye itham edenler. Bugün niye bu transferleri yapmadınız diye kızan taraftarla beraber bize serzenişte bulunuyor."

"Bize gelip şu transferi yapın şu parayı vereceğim diyen olmadı"

Kocadağ, yıldız transferinde kimsenin sponsorluk için devreye girmediğini kaydetti.

"Bu parayı vereceğim, bu transferi yapacağım diyen birini görmedim. Keşke öyle bir şey olsa. İnsanlar adım atmıyoruz sanmasın. Kampanyalarda yapılan ödemeler ortada. Bunlar hep sosyal medyada insanları kandırıyorlar. Bize gelip şu transferi yapın şu parayı vereceğim diyen olmadı. Başka takımlarda bu var. Futbol çok kirli işlerin döndüğü bir endüstri. Bu noktada bir istihbarat yürütmesi lazım TFF'nin. Bu transferleri yapanlar kim, ismini açıklamayan hayırseverler kim onları da görelim. Bu transferler neyin karşılığında yapılıyor, bu soruların cevabını devlet zaten biliyordur. Kimse bizden Beşiktaş ekonomisin bozacak maliyette transfer beklemesin."

Beşiktaş'ın transfer yapacağını söyleyen Beşiktaşlı yönetici, stat sponsorluğu konusunun da ay sonuna kadar biteceğini açıkladı. Kocadağ, Dinamo Kiev maçına da değindi.

"Dinamo Kiev yabancısı olmadığımız bir takım. Başında da eski hocamız var. Ülkelerinde yaşanan savaştan dolayı burada oynayacağız maçı. Turu geçmek en büyük hedefimiz. İstanbul için avantajlı bir skor almak istiyoruz. Takımımızın motivasyonu tam. Bu turu da geçip gruplara kalmak en büyük hedefimiz. Beşiktaş son yıllarda Avrupa'da başarıya hasret kaldığımız dönemde iyi bir atılım olacaktır."