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Spor
AA 23.08.2023 21:58

Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç." dedi.

Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

Kluivert, maçın oynanacağı KRC Genk Arena'da düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Kluivert, Genk'in genç ve dinamik bir takım olduğuna dikkat çekti.

"Biz kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Futbolumuzu oynamak istiyoruz. Biliyorsunuz ki rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımız deplasmanda olacak sonra onları kendi evimizde konuk edeceğiz. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Bütün detaylarda dikkatli olmamız gereken bir maç."

Yusuf Sarı, Younes Belhanda ve Cherif Ndiaye'nin durumlarının iyi olduğunu belirten Kluivert, 3 oyuncunun da yarın oynayabileceğini kaydetti.

Türkiye ile Belçika ligleri arasında farklılıklar olduğunu ifade eden Kluivert, "Tabii ki de seviyeler 2 ligde de çok yüksek. Hiç bir şekilde hafife almamak lazım." dedi.

Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

Gravillon: Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız

Defans oyuncusu Andreaw Gravillon da maçın önemini bildiklerini vurguladı. Gravillon, iyi bir sonuç almak için çabalayacaklarına dikkat çekti.

"Bu maçın ardından rakibimizi sahamızda konuk edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmanın olduğunun farkındayız. O yüzden yarın çok iyi bir performans bekliyorum."

Gravillon, transfer olduktan sonra takıma kısa sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.

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