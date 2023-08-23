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Spor
AA 23.08.2023 19:16

Sakarya Bike Fest 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Sakarya Bike Fest"in Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığını bildirdi.

Sakarya Bike Fest 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem  Yüce, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacağını belirterek, yarışların yanı sıra fuar ve çekilişlerle iki gün sürecek Sakarya Bike Fest'in, büyük heyecana sahne olacağını kaydetti.

Sakarya Bike Fest 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

Beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı ziyaret ettiğini aktaran Yüce, Sakarya Bike Fest'in Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığına dair yetki belgesinin Kıratlı'dan teslim alındığını bildirdi.

Sakarya Bike Fest 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

Yüce, ziyarette, Sakarya'nın organizasyon geçmişi, bisiklet yatırımları ve kazanılan uluslararası unvanların konuşulduğunu vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle düzenleyeceğimiz Sakarya Bike Fest etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Bike Fest kapsamında dünya üzerinde 110'dan fazla ülkeden canlı yayınlanacak UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonasına da ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Enduro Cup yarışları da Bike Fest kapsamında şehrimizde gerçekleşecek. Sakarya'mızın ismini yeniden dünya sahnesine taşıyacağı Bike Fest etkinliklerimize tüm sporseverleri davet ediyoruz."

Sakarya Bike Fest 28-29 Ekim'de gerçekleştirilecek

Yüce, Sakarya'nın, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisinin yanı sıra "Dünya Bisiklet Dostu" şehir unvanına sahip olduğunu hatırlattı.

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