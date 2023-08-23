Galatasaray 90+3'te avantaj sağladı

Molde ile Galatasaray, Molde Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

GOL - Molde, 8. dakikada Ellingsen ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emil Breivik ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Martin Ellingsen kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle gitti.

GOL - Galatasaray, 25. dakikda Oliveira ile eşitliği sağladı. Sergio Oliveira, ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kaleciyi yanıltarak sol köşeden ağalarla buluştu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Molde karşısında beraberliği bulduğu an



@exxensportpic.twitter.com/b00ndnNN7e — TRT Spor (@trtspor) August 23, 2023

GOL - 29. dakikada Mauro Icardi Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Yunus Akgün altıpas sağ çaprazına hareketlenen Icardi'ye havadan uzun gönderdi. Topu önünde bulan yıldız golcü dönerek bekletmeden vuruşunu yaptı ve sarı kırmızılılar öne geçti.

GOL - 56. dakikada Haugen Molde'nin eşitlik golünü kaydetti. Rakip sağ kanattan geldi. Erling Knudtzon son çizgiye inerek ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Kristoffer Haugen bekletmeden gelişine vuruşunu yaptıyor ve skoru 2-2'ye geldi.

GOL - Galatasaray, 90+3. dakikada Midtdjo ile 3-2 öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı.

[Fotoğraf: İHA]

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan Galatasaray 2. eleme turundan başladı.

İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 11 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti.

GOL - 8. dakikada sağ kanattan Breivik’in kullandığı köşe atışında kale önünde Ellingsen’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada sağ kanattan Ellingsen’in pasında ceza sahası içinde Eikrem’in yerden şutunda kaleci Muslera köşeden topu kornere çeldi.

GOL - 25. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Oliveira’nın kullandığı serbest vuruşta baraj kuran oyunculardan Ellingsen’in kafasına çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu. 1-1

GOL - 29. dakikada Yunus’un ceza sahasına uzun pasında Icardi sağ çaprazdan tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

40. dakikada sol kanattan Angelino'nun ceza sahasına gönderdiği topu Icardi topuğuyla Mertens’le buluşturdu. Bu oyuncunun bomboş durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

MERTENS ATTI VAR KARARI İLE İPTAL EDİLDİ - 43. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi.

GOL - 56. dakikada sağ kanattan Knudtzon’un ortasında arka direkte Haugen’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

63. dakikada sol kanattan Eirik Haugen'in pasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Eikrem’in şutu kaleyi bulmadı.

73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.

Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

GOL - 90+3. dakikada Barış'ın kafayla indirdiği topla buluşan Icardi ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Midtsjo'ye pasını aktardı. Bu oyuncu boş kaleye topu yolladı. 2-3

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Molde Stadı

Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Dk. 69 Kaasa), Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem (Dk. 78 Kitolano), Brynhildsen.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Angelino, Berkan Kutlu (Dk. 82 Midtdjo), Oliveira (Dk. 70 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 59 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk. 82 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Icardi.

Goller: Dk. 8 Ellingsen, Dk. 56 Haugen (Molde), Dk. 25 Oliveira, Dk. 29 Icardi, Dk. 90+3 Midtdjo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mannsverk, Dk. 80 Haugan, Dk. 86 Breivik (Molde), Dk. 85 Anelino (Galatasaray)