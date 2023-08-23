Kasımpaşa Driess Saddiki'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.
Transfer— Kasımpaşa (@kasimpasa) August 23, 2023
Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus’ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.https://t.co/5Va9OdDl7c#Kasımpaşa pic.twitter.com/eknNCOmb6Y