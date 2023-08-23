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Spor
AA 23.08.2023 17:22

Kasımpaşa Driess Saddiki'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımı Abha'dan Driess Saddiki'yi kadrosuna kattı.

Kasımpaşa Driess Saddiki'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Driess Saddiki, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

27 yaşındaki orta saha, geçen sene Abha formasıyla ligde 15 maça çıkmıştı.


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