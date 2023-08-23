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Spor
AA 23.08.2023 15:55

Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa’da oynarken de erteleme kararları alınsaydı

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, YKT Filo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Törende konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Keşke biz Avrupa’da oynarken de bu kararlar alınsaydı. Bu taleplerimizi de yaptık." dedi.

Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa’da oynarken de erteleme kararları alınsaydı

Anlaşmaya göre RAMS Başakşehir takımının 2023-2024 sezonunda şortlarında YKT Filo'nun logosu yer alacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, futbolcular Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç ile YKT Filo Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ceylan ve YKT Filo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ceylan yer aldı.

Başkan Göksel Gümüşdağ,  imza töreninde konuştu.

"Sözleşmemizi yenilemek için buradayız. YKT Filo ile iki sene önce tanıştık, o günden bu yana çok güzel bir iş birliği oluştu. Başakşehir ve YKT gelişiyor, büyüyor. Bu anlaşmanın gelecekte daha da büyüyeceğini, ana sponsorluğa kadar gideceğine inancım tam. RAMS Başakşehir Ailesi adına Yaşar Bey’e teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa’da oynarken de erteleme kararları alınsaydı

"Keşke biz Avrupa’da oynarken de bu kararlar alınsaydı"

Göksel Gümüşdağ, "Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacağınız karşılaşma sarı-lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle ertelendi. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna yanıt verdi.

"Sadece Fenerbahçe değil. Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hepsiyle ilgili karar alındı. Bence geç kalınmış bir karar. Keşke biz Avrupa’da oynarken de bu kararlar alınsaydı. Bu taleplerimizi de yaptık. Avrupa'da oynadığımız rakiplerin maçları hep erteleniyordu. Biz 3 günde bir maç oynuyorduk. O dönem Kulüpler Birliği ve federasyon başkanıyla da konuşmuştum. Sıkıntı olmasın diye karar alınmadı. Bence karar doğru. Avrupa'daki takımlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Biz belirlenen tarihte çıkar oynarız."

Sponsorluk töreninde konuşan Emre Belözoğlu ise "YKT Filo ile yapılan anlaşmanın hem RAMS Başakşehir Ailemize hem de kendilerine hayırlı olsun . Sponsorluk anlaşmaları kulüplerimiz için çok elzem. Futbola verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

YKT Filo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Ceylan da anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "2021’de RAMS Başakşehir ile başladığımız anlaşmayı tazelemek için buradayız. Büyük gurur duyuyoruz. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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