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Spor
AA 23.08.2023 15:38

Serena Williams ikinci kez anne oldu

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Serena Williams ikinci kez anne oldu

ABD'li tenisçi Serena Williams; kucağına aldığı bebeği, ilk çocuğu Olympia ve eşi Alexis Ohanian'ın yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

41 yaşındaki Williams, paylaşımında yeni doğan kız çocuğunun adının "Adira River" olduğunu da duyurdu.

Williams, 2022'nin ağustos ayında Vogue dergisine verdiği röportajda, hayatının sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek tenisi bırakacağı sinyalini vermiş ancak eylülde ABD Açık'tan elendiği maçın ardından kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Serena Williams'ın kariyerinde 23'ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve 4 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

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