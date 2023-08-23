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Spor
AA 23.08.2023 15:33

Milli sporcu Ersu Şaşma Macaristan'da finale yükseldi

Milli sporcu Ersu Şaşma, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı.

Milli sporcu Ersu Şaşma Macaristan'da finale yükseldi
[Fotograf: DHA]

Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun beşinci gününün sabah seansında erkeklerde sırıkla atlama, uzun atlama ve 200 metre elemeleri, kadınlarda da 800 metre, cirit atma, 200 metre elemeleri yapıldı.

Milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle finale yükselme başarısı gösterdi.

Erkekler 200 metrede 20.89'luk derecesiyle yarışı 6. bitiren milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükselemedi.

Kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz ise üç atışında da faul yaparak elemeleri geçemedi.

Akşam seansında iki milli sporcu yarışacak

Organizasyonun akşam seansında üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve 3 bin metre engellide Tuğba Güvenç seçmelerde yarışacak.

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