İlhan Palut: 4 mevki için transfer düşünüyoruz

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk iki haftasında ofansif anlamda tam olarak beklentileri karşılayamadıklarını belirtti.

Palut, iki haftada oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurguladı.

"Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Bir yandan çalışmalar devam ederken, diğer yandan transfer arayışlarımız var. Biz önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanmış durumdayız."

Khusniddin Alikulov'un sakatlığının devam ettiğini aktaran Palut, bu futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağının maçtan bir gün önceki kontrollerinde belli olacağını söyledi.

"4 mevki için transfer düşünüyoruz"

Palut, transferde 4 mevki için çalışma yaptıklarına dikkati çekti.

"Aramızdan ayrılanlar da olabilir. Mevki anlamında 4 nokta için çalışıyoruz. Takım derinliğini sağlamak için yapmamız gereken transferler de var. Saha içerisinde canla başla mücadele eden oyuncularımız var. Onların da hakkını yemek istemiyorum."

Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Palut, Trabzonspor maçının çok zor geçeceğinin altını çizdi.

"Trabzonspor'da Galatasaray maçının moral bozukluğu ve telafi etme isteği olacaktır. Biz de mücadelemizi puanlarla desteklemek istiyoruz. Sahada iyi durmak, beraber hareket etmek, tek başına takımları bu ligde üste çekmiyor. Trabzonspor'a saygı duyacağız ama önemli olan sahada ne yapacağımız. Kesinlikle sahada mücadele etmeliyiz. Beraber oynamamız ve yanında ofansif üretkenlikten örnekler vermemiz lazım. Umarım seyir açısından güzel, keyifli bir mücadele olur. İki komşu ilin mücadelesi. İnşallah iyi mücadelenin sonunda puanla ayrılırız."