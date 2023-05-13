N'Golo Kante Chelsea'de kalmak istiyor

N'golo Kante, Premier Lig'de başarısız bir sezon geçiren Chelsea'den ayrılmak istemiyor.

İngiliz basınına konuşan 32 yaşındaki Fransız yıldız, "Elbette burada kariyerime devam edebilirim. Kulüp, heyecan verici bir projenin içinde. Bu projede nerede olacağımı bilmiyorum. Ama kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, "Sezonun geri kalanında forma giymek istiyorum. Tekrar futbolun tadını çıkarmayı hedefliyorum" dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 9 resmi maçta forma giyebildi.

Teknik direktör Lampard'ın, Fransız orta sahayı son 3 haftada da riske etmesi beklenmiyor.

