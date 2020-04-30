Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile görüşüyor.

Hırvat teknik adam TRT SPOR’a yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok." açıklamasını yaptı.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.