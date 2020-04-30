Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştük
Fenerbahçe ile adı anılan Nenad Bjelica, sarı lacivertli kulüple görüştüğünü TRT SPOR’a açıkladı. Hırvat teknik adam "Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok." dedi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile görüşüyor.
Hırvat teknik adam TRT SPOR’a yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok." açıklamasını yaptı.
Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı.
Etiketler: teknik direktör Nenad Bjelica FenerbahçeSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 21:29
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