Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Nenad Bjelica yer alıyor. Teklif götürülen Hırvat teknik adam da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Karantina sürecinde Başkan Ali Koç ile görüntülü konuşma yapan ve planlarını anlatan Bjelica, sarı lacivertlilerin gösterdiği ilgiden memnun oldu.

Son iki yılda Hırvatistan Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Bjelica, yönetimle anlaşarak 16 Nisan'da Dinamo Zagreb ile yollarını ayırmıştı.

"Para değil yeni heyecan arıyorum" diye açıklama yapan Bjelica, Geçtiğimiz sene Dinamo Zagreb'in başındayken Fenerbahçe ile oynanan Avrupa Ligi maçının ardından "Fenerbahçe dünyanın en önemli spor kulüplerinden biri" ifadesini kullanmıştı.

Bjelica'lı Zagreb o maçta Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmişti.