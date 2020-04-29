Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinden sonra bazı yabancı oyuncularının ülkelerine gitmelerine izin vermişti.

Siyah beyazlılar, bu oyuncuları geri çağırmak için sezonun başlama tarihinin netleşmesini bekliyor. Beşiktaş ülkelerinde bulunan yabancı oyuncularını tarih kesinleştiği anda Türkiye’ye çağıracak.

Salgın sonrasında kulüpten izin alarak ülkelerine giden Boateng, Lens, Ljajic, N’Koudou ve Ruiz de kulüpten haber bekliyor. Bu oyuncular Türkiye’ye giriş yaptıklarında 14 gün karantina kuralına uyacaklar. Futbolcuların antrenman programlarını da buna göre belirlenecek.

Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın’ın ligin kalan 8 haftasının oynanması durumunda gençlere şans vermek istediğini Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a verdiği röportajda açıklamıştı.

Özellikle kaleciler Utku ve Ersin’in yanı sıra Kartal, Erdoğan, Rıdvan, Kerem, Güven gibi isimleri bu dönemde kullanmayı düşünen teknik heyet, bu oyuncuların gelecek sezonlar adına tecrübe kazanmalarını istiyor.

Yönetimin de bu fikre oldukça sıcak baktığı, önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasında genç isimlerin dahil olmasının ekonomik anlamda kulübü rahatlatacağı düşünülüyor