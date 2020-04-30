Haber Giriş: Kaynak: AA
Göztepe gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
[Fotoğraf: Göztepe Spor Kulübü]
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmayı sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, pazartesi gününden beri gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenman yapan futbolcuların bugün çalışmalarını tamamladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı oyuncuların yarından itibaren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca antrenmanlarına belirlenen program dahilinde evlerinde devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Göztepe koronavirüs salgını süper ligSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 21:26
Son Haberler
- 21:32
- 20:40
- 21:15
- 20:59
- 20:31
Sıradaki Haber
Paris Saint-Germain şampiyonluğu sağlık çalışanlarına adadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz